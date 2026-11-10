«Работал не совсем на пределе». Семиков — о победе в разделке на 10 км в Ханты-Мансийске

Лыжник Илья Семиков прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске. Он преодолел дистанцию за 24.12,3.
— Всё по плану прошло. Разложил силы ровно так, как и хотел. Нужно было адаптироваться к ханты-мансийскому снегу после очень морозного алданского – всё получилось. Всем доволен. Честно скажу, я работал не совсем на пределе, но максимально быстро. Резерв ещё был. И если бы это была гонка Кубка России и тем более Кубка мира, то можно было некоторые моменты улучшить и на финиш навалить посильнее.
— А план такой: классика, значит, Семиков должен побеждать или в призах быть?
— (Смеётся.) Хотелось бы, конечно, чтобы так и было всегда.
— На коньке будешь стартовать?
— Нет, гонку не побегу. У нас уже достаточно нагрузки для этой части сезона. Просто проведу тренировку, — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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