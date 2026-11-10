Семиков — о Кубке мира: интересно сравниться с сильнейшими лыжниками мира

Российский лыжник Илья Семиков рассказал об отборе на первые этапы Кубка мира — 2026/2027, которые пройдут в Руке и Тронхейме.

— Тренеры говорили, какие критерии отбора?

— Так не было точных критериев. Во всяком случае нам не говорили. Но я думаю, что победителя гонки возьмут в команду. Мы в любом случае готовимся к сезону, а куда поедем – в Вершину Тёи или в Руку, пока не знаем. Надеюсь, что в ближайшие пару дней всё прояснится. Конечно же, очень хочется вернуться на Кубок мира. За годы в России я изменил свою подготовку, и мне в какой-ко степени даже на пользу пошло то, что мы соревновались только у себя. Но сейчас интересно сравниться с сильнейшими лыжниками мира – уровень там, как ни крути, значительно выше, — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.