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«Как сложится — гадать не буду». Якимушкин — о возможном выступлении на Кубке мира

«Как сложится — гадать не буду». Якимушкин — о возможном выступлении на Кубке мира
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Российский лыжник Иван Якимушкин оценил своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, а также высказался об отборе на Кубок мира.

Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Ханты-Мансийск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
10 ноября 2026, вторник. 09:30 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
24:12.3
2
Алексей Червоткин
Тюменская область
+7.00
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+20.40

«Нормальная гонка, обычный предсезонный старт. У меня на данный момент нет нейтрального статуса, так что никакого дополнительного давления не было. Я предпочитаю не тратить энергию на то, на что повлиять не могу. Пока готовлюсь к гонкам Кубка России, а как сложится – гадать не буду», — сказал Якимушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Победу в гонке одержал Илья Семиков (24.12,3), а серебряными призёром стал Алексей Червоткин (24.19,3). Якимушкин стал третьим, преодолев дистанцию за 24.32,7.

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