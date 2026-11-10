«Как сложится — гадать не буду». Якимушкин — о возможном выступлении на Кубке мира

Российский лыжник Иван Якимушкин оценил своё выступление в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске, а также высказался об отборе на Кубок мира.

«Нормальная гонка, обычный предсезонный старт. У меня на данный момент нет нейтрального статуса, так что никакого дополнительного давления не было. Я предпочитаю не тратить энергию на то, на что повлиять не могу. Пока готовлюсь к гонкам Кубка России, а как сложится – гадать не буду», — сказал Якимушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Победу в гонке одержал Илья Семиков (24.12,3), а серебряными призёром стал Алексей Червоткин (24.19,3). Якимушкин стал третьим, преодолев дистанцию за 24.32,7.