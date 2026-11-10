«Нужно и в коньке быть достаточно сильным». Червоткин — о борьбе за место в сборной России

Олимпийский чемпион – 2022 в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин высказался о борьбе за место в составе основной сборной России после серебра в гонке на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

— Второе место – гарантия отбора в команду, если не учитывать другие факторы?

— Я думаю, что в итоге тренеры будут учитывать и результаты коньковой гонки. Вряд ли они будут брать тех, кто бежит только «одной ногой». Нужно и в коньке быть достаточно сильным. Я так скажу – пока у меня нет понимания, какими должны быть критерии. Завтра новый день и новая гонка, которую также нужно отработать, – сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.