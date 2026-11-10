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«Нужно и в коньке быть достаточно сильным». Червоткин — о борьбе за место в сборной России

«Нужно и в коньке быть достаточно сильным». Червоткин — о борьбе за место в сборной России
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Олимпийский чемпион – 2022 в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин высказался о борьбе за место в составе основной сборной России после серебра в гонке на 10 км классическим стилем в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Ханты-Мансийск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
10 ноября 2026, вторник. 09:30 МСК
Окончено
1
Илья Семиков
Республика Коми
24:12.3
2
Алексей Червоткин
Тюменская область
+7.00
3
Иван Якимушкин
Тюменская область
+20.40

— Второе место – гарантия отбора в команду, если не учитывать другие факторы?
— Я думаю, что в итоге тренеры будут учитывать и результаты коньковой гонки. Вряд ли они будут брать тех, кто бежит только «одной ногой». Нужно и в коньке быть достаточно сильным. Я так скажу – пока у меня нет понимания, какими должны быть критерии. Завтра новый день и новая гонка, которую также нужно отработать, – сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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