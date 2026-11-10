Червоткин признался, что надеется получить нейтральный статус и выступить в Руке

Олимпийский чемпион – 2022 в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин высказался об отсутствии нейтрального статуса для участия в международных стартах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

— Сильно ли тебя ограничивает тот фактор, что нет нейтрального статуса. Почти всей сборной дали, а ты в режиме ожидания?

— Я стараюсь сосредоточиться на том, что зависит исключительно от меня. Моя задача – качественно тренироваться и быстро бежать. Безусловно, невозможно совсем абстрагироваться от того, что происходит. Все мы люди. Но я пытаюсь трансформировать эти мысли в мотивацию, спортивную злость. Особенно в те моменты, когда тебе особенно тяжело. Если такие мысли появляются – выжимаю из этого максимум.

— Статус ведь могут дать и позже, и международный сезон может начаться для тебя не с Руки, а с «Тур де Ски», например.

— Я сторонник того, что использовать нужно первый же шанс. Для меня это важно. Надеюсь, всё сложится. Рука для меня – особенная трасса, я её очень люблю. Хотелось бы туда вернуться и выступить именно там. Хочется выпавший шанс превратить во что-то большее, – сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.