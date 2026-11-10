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Йохауг рассказала, что планирует побить рекорд Норвегии на дебютном марафоне в Валенсии

Йохауг рассказала, что планирует побить рекорд Норвегии на дебютном марафоне в Валенсии
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Терезе Йохауг рассказала, что планирует побить национальный рекорд на предстоящем марафоне в Валенсии, который станет для неё первым в карьере. Рекордсменкой Норвегии в марафоне является Ингрид Кристиансен, которая в 1985 году пробежала Лондонский марафон за 2:21.06 часа.

«Я хочу выбежать из 2:21. В СМИ много писали о том, что я была бы очень рада пробежать свой первый марафон за 2:27, 2:29 или 2:30, но эти публикации меня только лишь заводят. Во мне сидит маленький дьяволёнок, который твердит: «Я докажу – я не собираюсь бежать за 2:27».

Ингрид Кристиансен выражала надежду, что найдётся спортсмен, который побьёт её рекорд. Хотя она, наверное, не очень в меня верит. Или, быть может, она просто боится, что я побью её рекорд», – приводит слова Йохауг Langrenn.

Марафон в Валенсии, Испания, пройдёт 6 декабря.

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