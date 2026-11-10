Сорин рассказал о критериях отбора в национальную команду на Кубок мира по лыжным гонкам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о критериях отбора в национальную команду на Кубок мира.

«Если мы говорим про мужчин, то в дистанционных гонках изначально у нас было три освобождённых спортсмена – Александр Большунов, Савелий Коростелёв, Сергей Ардашев. В спринте без отбора поехали бы Александр Терентьев, Егор Митрошин и Владислав Осипов.

Но так как нейтральный статус из дистанционщиков получил только Коростелёв, то у нас семь дистанционных мест распределяются по стартам в Ханты-Мансийске. Приоритет на классическую гонку, поскольку на стартовых этапах Кубка мира будет две классические разделки, и на чемпионате мира в Фалуне тоже. У девочек точно такие же критерии отбора.

Но нужно собрать все обязательные критерии – получить нейтральный статус и быть включённым в пул тестирования. Ты можешь быть уже в списке нейтральных, но без нахождения в пуле тестирования на Кубке мира выступать нельзя. А этот список ограничен. Хорошо это или плохо, но РУСАДА не может включить в пул тестирования всех спортсменов. В пулы обычно включают лидеров рейтинга, в том числе некоторых региональных спортсменов.

Тренеры ещё до отборов посчитали, что есть примерно по 10 ребят и девочек, которые соответствуют всем критериям и могут показать высокие результаты на Кубке мира. А так как квота у нас максимальная, то практически все они, надеюсь, и поедут. По некоторым кандидатурам точно будут обсуждения – стоит ли везти их прямо сейчас. Нам (тренерскому штабу. — Прим. «Чемпионата») ещё предстоит обсуждение всех спортсменов – и по результатам гонок тут, и по итогам прошлого сезона.

Предварительную – количественную – заявку мы уже отправили в оргкомитет этапа в Руке. По конкретным кандидатурам подадим данные за восемь дней до старта, как и положено по правилам. Предварительный состав команды, думаю, объявим в ближайшее время, но есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Так что окончательно всё будет ясно только после решения визовых вопросов», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.