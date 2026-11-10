Сорин высказался о пропуске Ардашевым и Степановой классических гонок в Ханты-Мансийске

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об отсутствии своих подопечных Сергея Ардашева и Вероники Степановой в классических гонках в рамках соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

«Со всеми спортсменами своей группы сразу обговорили, что в Ханты-Мансийске они будут бежать только в одной из двух гонок – кто-то конёк, кто-то классику. Степанова побежит только коньковую разделку. 10-11 ноября – ещё слишком рано, чтобы по полной программе бегать. Тем более у нас не самая лучшая вкатка была. Только с Ваней Якимушкиным решили, что будет стартовать в двух гонках. Сергей Ардашев вообще не будет стартовать в Ханты-Мансийске.

Считаю, что для начала сезона мои спортсмены сегодня показали очень достойные результаты. Особо отмечу Влада Осипова, который в серьёзной конкуренции занял пятое место, проиграв меньше 30 секунд победителю. Для него этого отличная дистанционная гонка. Мы рассматривали Осипова как железного кандидата на спринт в Руке, но после такого результата не исключаю, что ему место и на дистанции найдётся», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, соревнования в Ханты-Мансийске являются отбором лыжников для первых двух этапов Кубка мира. Ардашев и Степанова ранее уже вошли в предварительный состав команды.