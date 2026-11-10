Сорин подтвердил участие Терентьевой, Коростелёва и Непряевой в гонках FIS в Финляндии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил участие олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Терентьевой и участников Олимпиады-2026 Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в турнире Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в Муонио, Финляндия. Гонки пройдут с 13 по 15 ноября.

«Да, они примут участие в гонках. Появилась такая возможность – почему бы и не использовать? Ребята в плане подготовки лыж брошены не будут, но, кто именно им помогает, говорить не буду», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В программе соревнований в Муонио — классический спринт (13 ноября), а также классическая и коньковая разделки (14 и 15 ноября).