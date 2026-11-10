15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сорин подтвердил участие Терентьевой, Коростелёва и Непряевой в гонках FIS в Финляндии

Сорин подтвердил участие Терентьевой, Коростелёва и Непряевой в гонках FIS в Финляндии
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин подтвердил участие олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Натальи Терентьевой и участников Олимпиады-2026 Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой в турнире Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в Муонио, Финляндия. Гонки пройдут с 13 по 15 ноября.

«Да, они примут участие в гонках. Появилась такая возможность – почему бы и не использовать? Ребята в плане подготовки лыж брошены не будут, но, кто именно им помогает, говорить не буду», – сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В программе соревнований в Муонио — классический спринт (13 ноября), а также классическая и коньковая разделки (14 и 15 ноября).

Материалы по теме
Лучшая лыжница России может выступить на Кубке мира. Продолжит ли Терентьева побеждать?
Лучшая лыжница России может выступить на Кубке мира. Продолжит ли Терентьева побеждать?