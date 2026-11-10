«Для себя эту проблему решил». Волков заявил о наличии визы для въезда в Финляндию

Российский лыжник Сергей Волков заявил, что смог решить проблему с визой в Финляндию для участия в предстоящих соревнованиях.

«По-прежнему рассчитываю на участие в первых этапах Кубка мира, так как понимаю, что у большинства российских спортсменов могут возникнуть сложности с оформлением виз. Для себя я эту проблему уже решил. Тем не менее хочу просто провести стабильный, ровный и достойный сезон, реализовав свой потенциал и возможности, неважно, где получу возможность выступать.

Я провёл хорошую работу в подготовительный период. Превзошёл свои личные рекорды по объёму и интенсивности в сравнении с прошлыми годами. Я уверен, что хорошо готов к сезону. Единственный кирпичик, которого пока не хватает в этом доме, – работа над толерантностью к лактату. Именно за этим я еду в Финляндию и на дальнейшие FIS-гонки, которые пока не буду анонсировать. Хочется уже попробовать себя на высоких скоростях спустя пять лет перерыва от международных стартов, понять, на чём сфокусироваться. Может, уйти в специализацию по стилю или дистанции», – приводит слова Волкова «РИА Новости Спорт».