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Волков примет участие в гонках в Финляндии перед стартом этапов Кубка мира — 2026/2027

Волков примет участие в гонках в Финляндии перед стартом этапов Кубка мира — 2026/2027
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Российский лыжник Сергей Волков примет участие в предсезонных гонках, которые пройдут с 13 по 15 ноября в финском городе Муонио. Спортсмен находится в заявке на спринт классическим стилем и гонку с раздельным стартом свободным стилем.

Ранее Волков сообщил, что решил вопрос с визой для въезда в страну. Согласно появившейся в СМИ информации, 12 ноября Финляндия намерена серьёзно ужесточить выдачу виз спортсменам из России.

В начале сентября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение допустить российских спортсменов на турниры под своей эгидой. Нейтральный статус уже получили многие ведущие лыжники национальной команды.

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