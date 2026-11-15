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Наталья Терентьева не стартовала в последней гонке на турнире FIS в Муонио

Наталья Терентьева не стартовала в последней гонке на турнире FIS в Муонио
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира — 2021/2022 российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) не стартовала в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на предсезонном турнире в финском Муонио, который проходит под эгидой FIS. Причины снятия Терентьевой на данный момент неизвестны.

Также на старт не вышла итальянская лыжница Катерина Ганц, которая вчера, 14 ноября, выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

В гонке на 10 км свободным стилем выступает ещё одна россиянка, участница Олимпийских игр в Милане Дарья Непряева.

Соревнования Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) в Муонио, Финляндия, проходят с 13 по 15 ноября. Российские лыжники выступают на турнире в нейтральном статусе.

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