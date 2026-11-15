Рюуттю показала лучшее время в гонке на 10 км свободным стилем в Муонио, Непряева — шестая

Лыжница из Финляндии Вильма Рюуттю показала лучшее время в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на предсезонных соревнованиях в Муонио, которые проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Она преодолела дистанцию за 28.08,9.

Россиянка Дарья Непряева стала шестой, отстав от лидера на 38,7 секунды. Ещё одна россиянка, Наталья Терентьева, на старт не вышла.

Лыжные гонки. Турнир в Муонио, Финляндия. 10 км, свободный стиль. Женщины:

1. Вильма Рюуттю (Финлянция) — 28.08,9.

2. Пия Финк (Германия) — отставание 8,4.

3. Тереза Штадлобер (Австрия) + 8,9…

6. Дарья Непряева (Россия) + 38,7.

Соревнования FIS в Муонио, Финляндия, проходят с 13 по 15 ноября. Российские лыжники выступают на турнире в нейтральном статусе.