Немецкий лыжник Якоб Элиас Мох показал лучшее время в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на предсезонных соревнованиях в Муонио, которые проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Он преодолел дистанцию за 24.03,1.
Россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым, отстав от лидера на 16,0 секунды. Ещё один российский лыжник Сергей Волков пришёл 22-м с отставанием от победителя 1.04,0.
Лыжные гонки. Турнир в Муонио, Финляндия. 10 км, свободный стиль. Мужчины:
1. Якоб Элиас Мох (Германия) — 24.03,1.
2. Петтери Койвисто (Финляндия) — отставание 13,4.
3. Фридрих Мох (Германия) + 15,3.
4. Савелий Коростелёв (Россия) + 16,0.
…
22. Сергей Волков (Россия) +1.04,0.
Соревнования FIS в Муонио, Финляндия, проходят с 13 по 15 ноября. Российские лыжники выступают на турнире в нейтральном статусе.