Немецкий лыжник Якоб Элиас Мох показал лучшее время в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на предсезонных соревнованиях в Муонио, которые проходят под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Он преодолел дистанцию за 24.03,1.

Россиянин Савелий Коростелёв стал четвёртым, отстав от лидера на 16,0 секунды. Ещё один российский лыжник Сергей Волков пришёл 22-м с отставанием от победителя 1.04,0.

Лыжные гонки. Турнир в Муонио, Финляндия. 10 км, свободный стиль. Мужчины:

1. Якоб Элиас Мох (Германия) — 24.03,1.

2. Петтери Койвисто (Финляндия) — отставание 13,4.

3. Фридрих Мох (Германия) + 15,3.

4. Савелий Коростелёв (Россия) + 16,0.

…

22. Сергей Волков (Россия) +1.04,0.

Соревнования FIS в Муонио, Финляндия, проходят с 13 по 15 ноября. Российские лыжники выступают на турнире в нейтральном статусе.