«Лёгкая игра». Нортуг — о победе Коростелёва в разделке на 10 км классикой в Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг ответил на пост бронзового призёра этапа Кубка мира – 2025/2026, участника Олимпиады в Милане Савелия Коростелёва. Россиянин опубликовал его после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на традиционных предсезонных соревнованиях в Муонио, Финляндия.

«Снова в гонке.

Кажется, финская земля мне близка», – написал Коростелёв в публикации.

Далее между спортсменами состоялся небольшой диалог.

Нортуг: Лёгкая игра.

Коростелёв: Дальше – уровень босса.

Гонки в Муонио прошли под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). В разделке на 10 км классикой Савелий финишировал с результатом 25.35,50. В гонке свободным стилем он занял четвёртое место (24.19,01).