«Как говорится, shit happens». Волков — о своих результатах на турнире в Финляндии

Российский лыжник Сергей Волков подвёл итоги турнира, который прошёл в Муонио, Финляндия, под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

«Как говорится, shit happens. Неплохой старт для начала нового сезона. Состояние хорошее, но лыжные гонки – набор множества факторов. Когда на второй спусковой части круга меня догнал и беспардонно объехал норвежец под 219-м номером, к тому моменту проигрывавший мне только на первых 3 км около 1 минуты 15 секунд, я понял, что происходит нечто неладное (на первом видео, обгоняю его во второй раз). Пришлось даже переспросить после финиша, а точно ли мне не забыли сегодня сделать лыжи на гонку.

В любом случае надо привыкать бегать разделки действительно индивидуально, превращая свои 9999 фиспунктов в нечто более симпатичное», – написал Волков в своём телеграм-канале.

В гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем Волков пришёл 22-м (25.07,01). В четвертьфинале спринта классическим стилем россиянин получил дисквалификацию.