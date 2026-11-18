Глава Федерации лыжных видов спорта Финляндии Сирпа Коркатти поделилась мыслями о ситуации с возможным участием российских лыжников в этапе Кубка мира в Руке.

«Достоверной информации нет. Всё прояснится не позднее того момента, когда начнутся соревнования. На данный момент мы исходим из того, что нейтральные спортсмены, выступавшие в Олосе, находятся в стране, однако мы также не знаем, кто ещё сейчас здесь присутствует.

У нас нет юридических полномочий вмешиваться в эту ситуацию, то есть соответствующие инструменты находятся в руках других структур. Но, как я уже сказала, здесь очень много вопросов, и ситуация станет ясна только тогда, когда в Руке начнутся соревнования, а лучше — немного раньше.

При организации соревнований необходимо соблюдать правила и принципы проведения соревнований международной федерации. Но, разумеется, мы также соблюдаем законодательство Финляндии и решения государственных органов. И всегда руководствуемся установленной иерархией: в данном случае решения властей, естественно, стоят выше всего остального.

Мы с самого начала выступали против приезда российских спортсменов. Разумеется, как национальная федерация мы активно ведём различный диалог с FIS и другими национальными федерациями, особенно тесно сотрудничая со странами Северной Европы. И, конечно же, мы также взаимодействуем с государственными органами», — приводит слова Коркатти Yle.

Соревнования пройдут с 27 по 29 ноября. Ранее российские лыжники выступили на турнире в финском Муонио.