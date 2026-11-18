Стало известно, будет ли статус этапа Кубка мира в финской Руке изменён из-за россиян

Глава Федерации лыжных видов спорта Финляндии Сирпа Коркатти рассказала, будет ли изменён статус этапа Кубка мира в финской Руке, если в нём примут участие российские спортсмены.

«Это соревнования, имеющие статус этапа Кубка мира, и никто не собирается лишать их этого статуса», — приводит слова Коркатти Yle.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке состоится с 28 по 30 ноября. В рамках соревнований пройдут мужские и женские гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем, спринты классикой, а также масс-старты свободным стилем на 20 км. Ранее российские лыжники выступили на турнире в финском Муонио.