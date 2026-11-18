Эстонские сервисмены Урмас Вяльбе и Сергей Лопухин оказывали техническую поддержку российским лыжникам во время тренировок и гонок в финском Муонио. Их действия были зафиксированы телекамерами, что вызвало общественный резонанс в Эстонии. Об этом сообщают издания Postimees и Delfi.

Вице-канцлер министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митт прокомментировал ситуацию в эфире радио. По его словам, предоставление подобных услуг частными лицами на данный момент не запрещено законодательством страны.

Также власти не проводили обсуждений относительно возможного введения ограничений для эстонских специалистов, работающих с иностранными спортсменами.

«Предоставление подобных услуг на данный момент не запрещено. Также не велось обсуждений относительно возможного запрета», — заявил Митт.

Несмотря на то, что деятельность сервисменов была признана сомнительной с этической точки зрения, официальных санкций или предписаний со стороны профильного ведомства не последовало.