Отобравшийся на Кубок мира российский лыжник объявил об участии в Кубке России

Российский лыжник Андрей Сахаров сообщил о своём участии в первом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который пройдёт в Вершине Тёи.

Спортсмен отметил, что изначально готовился к другим стартам, однако был вынужден скорректировать планы из-за внешних обстоятельств.

Ранее Сахаров был включён в состав сборной России для участия в этапах Кубка мира в финской Руке и норвежском Тронхейме. Об этом спортсмен рассказал в своих социальных сетях.

«Завтра выезжаю в Вершину Тёи — бегу первый этап Кубка России. Готовился к другому старту, но планы изменились по независящим от меня причинам. Поэтому делаю то, что зависит от меня: работаю дальше и стартую там, где могу», — написал Сахаров.

Лыжник поблагодарил болельщиков за поддержку в непростой ситуации с изменением календаря выступлений.