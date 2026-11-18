«Вы не можете отказать мне во въезде». Волков — об ограничениях Норвегии для россиян

Российский лыжник Сергей Волков заявил, что ему разрешён въезд в Норвегию, несмотря на введённые страной ограничения для российских спортсменов. 25-летний Волков сейчас живёт и тренируется в Краньска-Горе, недалеко от словенской Планицы.

«Да, мне разрешено въезжать в Норвегию. Я живу в Словении и являюсь частью словенского клуба. Мы не являемся представителями нашей страны или национальной федерации, мы индивидуальные спортсмены.

Должен сказать, что те ограничения, которые только что ввело финское правительство и которые Норвегия хочет ввести, а также Швеция, ко мне не относятся, потому что я живу в Словении. И это не виза. Вы не можете отказать мне во въезде или пребывании в вашей стране», — приводит слова Волкова NRK.