Министр миграции Швеции Йохан Форсселл заявил о намерении ограничить российским спортсменам въезд в страну для участия в соревнованиях.

«У нас нет кабинета министров, есть независимые органы. Решение принимают сами власти. Но есть правовая лазейка, и правительство ясно выражает свою позицию: мы не должны становиться ареной российской пропаганды. Условия для того, чтобы российские спортсмены не оказались на старте, очень хорошие. Пограничная полиция может обеспечить, чтобы люди, не имеющие права находиться в стране, не находились в ней», — приводит слова Форсселла Expressen.

В шведском Фалуне в начале 2027 года пройдёт чемпионат мира по лыжным гонкам.