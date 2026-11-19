Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв заявил, что организация обратилась в Олимпийский комитет России (ОКР) и Министерство иностранных дел РФ с просьбой защитить российских спортсменов на международной арене.

— Мы написали письмо в Олимпийский комитет России с просьбой от имени ОКР и всех российских спортсменов обратиться в МОК за разъяснением ситуации, потому что давление некоторых стран и их правительств на международные спортивные федерации такое, что эти федерации не справляются. Думаю, МОК должен поддержать свои федерации. Также написали письмо в МИД в связи с тем, что российских граждан, будь то спортсмены или обычные туристы, не пускают в отдельные страны. Это переходит все границы, нам нужно понимание и защита Министерства иностранных дел.

— Норвегия в этом плане пошла дальше всех, готовя меры по депортации российских и белорусских спортсменов, которые будут приезжать в страну для участия в соревнованиях.

— Если подобное произойдёт, точно МОК должен вступиться за нас. Кто, если не МОК, должен отстаивать интересы своих спортсменов?

— При этом FIS сообщила, что не несёт ответственности за отказ спортсменам во въезде в страну. Тогда лишайте эти страны соревнований, так?

— 100%, — сказал Свищёв «Матч ТВ».