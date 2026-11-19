Вероника Степанова выиграла гонку на 5 км классическим стилем в рамках Кубка Хакасии

Вероника Степанова стала победительницей женской гонки на 5 км классическим стилем в рамках Кубка Хакасии, который проходит в Вершине Тёи. Представительница Татарстана преодолела дистанцию за 13.28,6.

Второе место заняла Евгения Крупицкая, уступившая победительнице 26,8 секунды. Тройку призёров замкнула Ксения Бушмелева с отставанием в 31 секунду.

«Кубок Хакасии». 5 км классическим стилем. Женщины. Результаты:

Вероника Степанова (Татарстан) — 13.28, 6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — отставание 26,8. Ксения Бушмелева (Ханты-Мансийский АО) +31,0. Маргарита Антонова (Московская область) + 37,4. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +40,3. Анна Корякова (Татарстан) +40,7. Полина Ващенко (Омская область) +44,5. Дарья Канева (Коми) +46,3. Дарья Мельничук (Иркутская область) +47.2. Алёна Баранова (Ленинградская область) +48,7.