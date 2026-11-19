Алексей Червоткин выиграл гонку на 10 км классическим стилем в рамках Кубка Хакасии
Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем гонки на 10 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии — 2026» в Вершине Тёи. Дистанцию он преодолел за 23.20,8.
Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 11,6. Тройку лидеров замкнул Егор Митрошин (+15,1).
«Кубок Хакасии». 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты:
- Алексей Червоткин — 23.20,8.
- Сергей Ардашев — отставание 11,6.
- Егор Митрошин +15,1.
- Андрей Кузнецов +31,3.
- Дмитрий Жуль +31,8.
- Илья Чертков +44,1.
- Илья Порошкин +49,3.
- Павел Вернигора +51,6.
- Даниил Муралеев +52,1.
- Артём Мальцев +55,2.
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