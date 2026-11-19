Алексей Червоткин выиграл гонку на 10 км классическим стилем в рамках Кубка Хакасии

Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин стал победителем гонки на 10 км классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии — 2026» в Вершине Тёи. Дистанцию он преодолел за 23.20,8.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 11,6. Тройку лидеров замкнул Егор Митрошин (+15,1).

«Кубок Хакасии». 10 км классическим стилем. Мужчины. Результаты:

Алексей Червоткин — 23.20,8. Сергей Ардашев — отставание 11,6. Егор Митрошин +15,1. Андрей Кузнецов +31,3. Дмитрий Жуль +31,8. Илья Чертков +44,1. Илья Порошкин +49,3. Павел Вернигора +51,6. Даниил Муралеев +52,1. Артём Мальцев +55,2.