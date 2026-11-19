Двукратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг сообщила о завершении карьеры.

«Я испытываю чувство гордости и считаю, что мне невероятно повезло прожить долгую и потрясающую жизнь в качестве элитного спортсмена — жизнь, о которой я даже не подозревала, что мечтаю!

Прежде всего, я бесконечно благодарна за все дружеские связи, которые у меня появились. Оглядываясь назад, я вспоминаю тренировки, сборы, поездки, радостные моменты — все соревнования, волнение, неудачи, победы и медали. Очень ценю всё, чему научилась, и всё то удовольствие, которое получила! За этим стоит огромный, честный труд, а залогом успеха стали такие важные качества, как постоянство, целеустремлённость и радость. С открытым сердцем и любопытством смотрю навстречу новым вызовам», — написала Эстберг в социальных сетях.

Эстберг является двукратной олимпийской чемпионкой, серебряным призёром Игр, двукратной чемпионкой мира. С 2019 года норвежская лыжница уже пропускала многие старты по состоянию здоровья. В сезоне-2022/2023 Эстберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачёте Кубка мира.