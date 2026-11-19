Мельниченко — победитель «Хибинской гонки» на 10 км свободным стилем, Большунов — второй

Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 10 км свободным стилем в рамках «Хибинской гонки», которая проходит в Кировске. Дистанцию он преодолел за 23.22,0.

Вторым стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отстав от лидера на 21,7. Тройку призёров замкнул Платон Исламшин (+27,3).

Лыжные гонки. «Хибинская гонка». Мужчины, 10 км свободным стилем. Результаты:

Андрей Мельниченко — 23.22,0. Александр Большунов — отставание 21,7. Платон Исламшин +27,3. Андрей Алипкин +28,6. Илья Грачёв +59,2. Егор Солдаткин +1.30,1. Артём Андреев +1.40,9. Рафис Бикушев +1.41,1. Андрей Волков +1.47,5. Алексей Ткач +1.47,6.