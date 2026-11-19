Мельниченко — победитель «Хибинской гонки» на 10 км свободным стилем, Большунов — второй
Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 10 км свободным стилем в рамках «Хибинской гонки», которая проходит в Кировске. Дистанцию он преодолел за 23.22,0.
Вторым стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, отстав от лидера на 21,7. Тройку призёров замкнул Платон Исламшин (+27,3).
Лыжные гонки. «Хибинская гонка». Мужчины, 10 км свободным стилем. Результаты:
- Андрей Мельниченко — 23.22,0.
- Александр Большунов — отставание 21,7.
- Платон Исламшин +27,3.
- Андрей Алипкин +28,6.
- Илья Грачёв +59,2.
- Егор Солдаткин +1.30,1.
- Артём Андреев +1.40,9.
- Рафис Бикушев +1.41,1.
- Андрей Волков +1.47,5.
- Алексей Ткач +1.47,6.
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