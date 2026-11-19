Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался по поводу недопуска российских лыжников до международных стартов. По мнению немецкого специалиста, с ними стоит обращаться в соответствии с рекомендациями международных организаций.

«Если нейтральных российских спортсменов в соответствии с линией Международной федерации лыжного спорта нельзя будет впустить в страну, то у Куусамо нужно отнять статус этапа Кубка мира. Там, конечно, можно провести соревнования, но очки Кубка будут распределяться где-то в другом месте.

На этот счёт есть чёткое решение, которому следует придерживаться в системе. Я, конечно, понимаю, что и в Финляндии Федерация лыжного спорта не решает вопросы условий въезда и виз.

Жёсткая позиция северных стран понятна из-за географии, но, например, в Италии, Австрии или Германии на это смотрят несколько иначе. Тем не менее я считаю, что с нейтральными российскими спортсменами следует обращаться в соответствии с линией Международной федерации лыжного спорта и Международного олимпийского комитета», – приводит слова Крамера Yle.

Этап кубка мира в Руке, Финляндия, пройдёт с 27 по 29 ноября.