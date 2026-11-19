Крамер рассказал, как влияет на российских лыжников отстранение от международных стартов

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер считает, что российские лыжники страдают от проблем с мотивацией во время отстранения от участия в международных стартах.

«Я знаю, что спортсмены страдают от огромных проблем с мотивацией и чувства бесцельности. Работа не кажется осмысленной, когда возможность международных соревнований совершенно туманна. Одновременно теряется, конечно, и ощущение международной высокой скорости, и связь с разработками в сфере смазки лыж», – приводит слова Крамера Yle.

По мнению специалиста, России после возвращения понадобится около пяти лет для того, чтобы влиться в соревнования.

«Только после этого [построения нового поколения успешных спортсменов] Россия, возможно, сможет угрожать доминированию Норвегии и Швеции», – сказал Крамер.