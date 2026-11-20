Наталья Крамаренко выиграла спринт на Кубке Хакасии — 2026

Лыжница Наталья Крамаренко стала победительницей женского спринта классическим стилем в рамках Кубка Хакасии – 2026. Она преодолела дистанцию за 4 минуты 0,78 секунды.

Второе место заняла Алёна Баранова, отставшая от победительницы на 0,23 секунды. Тройку призёров замкнула Елизавета Бекишева – её отставание составило 0,65 секунды.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии — 2026. Женщины, спринт

1. Наталья Крамаренко (Свердловская область) — 4.00,78.

2. Алёна Баранова (Ленинградская область) — 4.01,01.

3. Елизавета Бекишева (Тюменская область) — 4.01,43.

4. Полина Ващенко (Омская область) — 4.01,81.

5. Вероника Бакиева (Свердловская область) — 4.04,77.

6. Алеся Рушенцева (Тульская область) — 4.05,78.