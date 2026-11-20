Матвей Кетов стал победителем спринта в рамках Кубка Хакасии — 2026

Лыжник Матвей Кетов выиграл мужской спринт классическим стилем, который прошёл в рамках Кубка Хакасии – 2026. Он показал время 3 минуты 24,52 секунды.

Второе место занял Владимир Митрошин с отставанием от победителя в 0,66 секунды. Тройку лидеров замкнул Андрей Кузнецов – его отставание составило 1,19 секунды.

Лыжные гонки. Кубок Хакасии — 2026. Мужчины, спринт

1. Матвей Кетов (ХМАО) — 3.24,52.

2. Владимир Митрошин (ХМАО) — 3.25,18.

3. Андрей Кузнецов (Красноярский край) — 3.25,71.

4. Егор Митрошин (ХМАО) — 3.26,94.

5. Сергей Забалуев (Татарстан) — 3.27,03.

6. Артём Барков (Тюменская область) — 3.40,38.

Ранее женский спринт на Кубке Хакасии выиграла Наталья Крамаренко.