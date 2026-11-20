Елизавета Еремеева показала лучшее время в квалификации спринта Хибинской гонки — 2026

Лыжница Елизавета Еремеева выиграла квалификацию спринта в рамках Хибинской гонки – 2026 в Кировске, Мурманская область. Она показала время 3 минуты 23,77 секунды.

На втором месте расположилась Анастасия Прокофьева с отставанием в 4,09 секунды. Тройку лучших замкнула Дарья Бобкова – её отставание составило 4,63 секунды.

Лыжные гонки. Хибинская гонка — 2026. Спринт, квалификация, женщины

1. Елизавета Еремеева (Санкт-Петербург) — 3.23,77.

2. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург) — 3.27,86.

3. Дарья Бобкова (Санкт-Петербург) — 3.28,39.

4. Александра Кононова (Москва) — 3.29,31.

5. Виктория Процак (Санкт-Петербург) — 3.29,93.

6. Ирина Головаюк (Санкт-Петербург) — 3.30,30.