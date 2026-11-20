Швеция планирует не выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях

Шведская миграционная служба намерена отказывать в выдаче виз российским спортсменам, планирующим принять участие в соревнованиях, проводимых на территории страны. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Согласно заявлению, «шведская миграционная служба всегда основывает свою оценку на действующем законодательстве при рассмотрении заявлений. В отношении шенгенских виз действует Визовый кодекс Европейского союза. Существуют положения, согласно которым в выдаче шенгенской визы может быть отказано, если лицо считается представляющим угрозу международным отношениям страны».

«Эти положения означают, что шведская миграционная служба не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам. Ранее мы также строго применяли специальные правила и ограничения ЕС в отношении виз для российских граждан», – приводит слова главы миграционной службы Швеции Оскара Экблада сайт организации.