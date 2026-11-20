Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем квалификации спринта в рамках Хибинской гонки – 2026. Он показал время 2 минуты 53,41 секунды.

На втором месте расположился Иван Кочетков с отставанием от лидера в 4,59 секунды. Тройку замкнул Дмитрий Першин – его отставание составило 6,91 секунды.

Лыжные гонки. Хибинская гонка — 2026. Спринт, мужчины, квалификация

1. Андрей Мельниченко (ХМАО) — 2.53,41.

2. Иван Кочетков (Тульская область) — 2.58,0.

3. Дмитрий Першин (Санкт-Петербург) — 3.00,32.

4. Платон Исламшин (Свердловская область) — 3.01,31.

5. Егор Солдаткин (Санкт-Петербург) — 3.01,42.

6. Степан Гершман (Санкт-Петербург) — 3.01,52.