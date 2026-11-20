Лыжница Анастасия Прокофьева стала победительницей спринта свободным стилем в рамках Хибинской гонки — 2026 в Кировске, Мурманская область. Она показала время 3 минуты 27,89 секунды.

Второе место заняла Елизавета Еремеева с отставанием в 1,16 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Головатюк — её отставание 2,73 секунды.

Лыжные гонки. Хибинская гонка — 2026. Женщины, спринт, финал

1. Анастасия Прокофьева — 3.27,89.

2. Елизавета Еремеева — 3.29,05.

3. Ирина Головатюк — 3.30,62.

4. Полина Шелабина — 3.32,66.

5. Анастасия Друговская — 3.32,77.

6. Виктория Лукашова — 3.37,52.

У мужчин победителем в спринте стал Андрей Мельниченко.