Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем мужского спринта Хибинской гонки — 2026 свободным стилем. Он показал результат 2 минуты 58,39 секунды.

Серебряную медаль завоевал Платон Исламшин с отставанием от лидера на 0,65 секунды. Тройку призёров замкнул Пётр Свиридов — его отставание составило 1,45 секунды. У трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова сломалось крепление на одном из участков гонки, он занял шестое место.

Лыжные гонки. Хибинская гонка — 2026. Мужчины, спринт

1. Андрей Мельниченко — 2.58,39.

2. Платон Исламшин — 2.59,04.

3. Пётр Свиридов — 2.59,84.

4. Дмитрий Першин — 3.02,28.

5. Максим Липкин — 3.27,38.

6. Александр Большунов — 6.19,38.