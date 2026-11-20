Хейди Венг выиграла разделку на 10 км классикой в Бейтостолене

Чемпионка Олимпиады-2026 в эстафете, пятикратная чемпионка мира норвежка Хейди Венг стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом в Бейтостолене, Норвегия. Она преодолела дистанцию за 26 минут 13,0 секунды.

На втором месте расположилась её соотечественница Кристин Фоснес с отставанием в 7,4 секунды, Тройку призёров замкнула ещё одна норвежка, Юли Дривенес, – её отставание составило 11,5 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бейтостолене. Женщины, гонка с раздельным стартом, 10 км

1. Хейди Венг (Норвегия) — 26.13,0.

2. Кристин Фоснес (Норвегия) — отставание 7,4 секунды.

3. Юли Дривенес (Норвегия) +11,5.

4. Ева Ингебригтсен (Норвегия) +30,0.

5. Милла Андреассен (Норвегия) +37,1.

6. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +46,2.