Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Линн Сван выиграла спринт классическим стилем на предсезонном турнире в Бруксвалларне. Она преодолела дистанцию за 3 минуты 42,83 секунды.

Весь пьедестал заняли шведские спортсменки. На втором месте расположилась Майя Дальквист с отставанием от победительницы на 0,51 секунды. Тройку призёров замкнула Йонна Сундлинг – её отставание составило 0,85 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне. Женщины, спринт

1. Линн Сван (Швеция) — 3.42,83.

2. Майя Дальквист (Швеция) — отставание 0,51 секунды.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,85.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,32.

5. Фрида Карлссон (Швеция) +2,98.

6. Аня Вебер (Швейцария) +3,77.