Антон Гран выиграл спринт на предсезонной гонке в Бруксвалларне

Шведский лыжник Антон Гран стал победителем спринта классическим стилем на предсезонной гонке в Бруксвалларне. Он показал время 3 минуты 15,61 секунды.

Второе место занял ещё один представитель Швеции, Йохан Экберг, с отставанием от лидера в 0,38 секунды. Тройку лучших замкнул канадец Антуан Сир — его отставание от победителя составило 0,79 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бруксвалларне. Мужчины, спринт

1. Антон Гран (Швеция) — 3.15,61.

2. Йохан Экберг (Швеция) — отставание 0,38 секунды.

3. Антуан Сир (Канада) +0,79.

4. Трульс Гиссельман (Швеция) +0,94.

5. Оскар Свенсон (Швеция) +4,51.

6. Оскар Альготссон (Швеция) +13,63.