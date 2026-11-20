Нюэнгет выиграл классическую разделку на 10 км на предсезонной гонке в Бейтостолене
Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем дистанцией 10 км на предсезонном турнире в Бейтостолене. Он преодолел дистанцию за 22.45,90.
Второе место занял норвежец Ларс Агнар Хьельмесет с отставанием в 3,20 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Йонас Вика – его отставание составило 18,70 секунды.
Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бейтостолене. Мужчины, гонка с раздельным стартом классическим стилем, 10 км
1. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 22.45,90.
2. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) — отставание 3,20 секунды.
3. Йонас Вика (Норвегия) +18,70.
4. Ларс Хегген (Норвегия) +21,60.
5. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +26,60.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) +27,0.
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