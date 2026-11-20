Нюэнгет выиграл классическую разделку на 10 км на предсезонной гонке в Бейтостолене

Норвежский лыжник Мартин Нюэнгет стал победителем гонки с раздельным стартом классическим стилем дистанцией 10 км на предсезонном турнире в Бейтостолене. Он преодолел дистанцию за 22.45,90.

Второе место занял норвежец Ларс Агнар Хьельмесет с отставанием в 3,20 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Йонас Вика – его отставание составило 18,70 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бейтостолене. Мужчины, гонка с раздельным стартом классическим стилем, 10 км

1. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 22.45,90.

2. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) — отставание 3,20 секунды.

3. Йонас Вика (Норвегия) +18,70.

4. Ларс Хегген (Норвегия) +21,60.

5. Микаэль Гуннульфсен (Норвегия) +26,60.

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) +27,0.