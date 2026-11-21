Российский лыжник Сергей Волков не сумел пройти квалификацию для попадания в четвертьфинал спринта классическим стилем на предсезонном турнире в Бейтостолене, Норвегия. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,12 секунды и не вошёл в тридцатку лучших спортсменов. На момент написания новости россиянин занимает 43-е место в live-рейтинге продолжающейся квалификации.

Напомним, в раунды на выбывание в спринтерских гонках попадают лыжники из топ-30 пролога.

Волков ранее принял участие в предсезонной гонке в финском Муонио. В четвертьфинале спринта он был дисквалифицирован, якобы создав помеху сопернику. По решению судей россиянин стал шестым в 1/4 финала и не прошёл далее. После этого жюри сообщило лыжнику о своей ошибке, но не стало менять решение о дисквалификации. В гонке свободным стилем на этих соревнованиях он занял 22-е место.