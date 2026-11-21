Норвежская лыжница Хелене Хауген показала лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на предсезонном турнире в Бейтостолене, Норвегия. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 56,82 секунды.

На втором месте расположилась её соотечественница Милла Андреассен с отставанием в 0,72 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна норвежка Ингрид Гульбрандсен (+2,24). Россиянки в квалификации не участвовали.

Гонки на выбывание у женщин стартуют в 14:00 мск.

В мужском спринте классикой в Бейтостолене россиянин Сергей Волков не смог квалифицироваться в четвертьфинал. Он не вошёл в топ-30, заняв итоговое 44-е место.