Российский лыжник Сергей Волков в лайв-протоколе предсезонного турнира в Бейтостолене, Норвегия, на сайте Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) значится как спортсмен из Афганистана, а не индивидуальный нейтральный атлет (AIN).

Ранее лыжник не сумел пройти квалификацию для попадания в четвертьфинал спринта классическим стилем на этом турнире. Он преодолел дистанцию за 2.43,12 и занял итоговое 44-е место. Проигрыш Сергея победителю пролога составил 9,67 секунды.

Напомним, в раунды на выбывание в спринтерских гонках попадают лыжники из топ-30 пролога.

Видео: лыжники-рекордсмены из России.