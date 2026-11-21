Клебо приступил к тренировкам после травмы и планирует выступить на этапе КМ в Руке

Врач сборной Норвегии Ове Фераген сообщил, что, несмотря на полученную травму, 11-кратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Клебо приступил к тренировкам и планирует выступить на этапе Кубка мира в Руке, Финляндия.

«Сейчас он тренируется в Шейкампене, и всё проходит очень хорошо. Планируется, что он отправится в Руку.

Последние два-три дня он уже смог начать тренироваться с двумя палками и занимался подготовкой так, как сам желал. Мы не особо беспокоимся о том, что он не выйдет на старт в Руке», — приводит слова Ферагена NRK.

Этап Кубка мира в Руке, Финляндия, пройдёт с 27 по 29 ноября. Ранее лыжник повредил большой палец и снялся с предсезонного турнира в Бейтостолене, Норвегия.