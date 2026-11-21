Норвежский лыжник Матс Енссен показал лучшее время в квалификации спринта классическим стилем на предсезонной гонке в Бейтостолене. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 33,45 секунды.

Второй результат принадлежит его соотечественнику Оскару Вике, отставшему от лидера на 0,66 секунды. Тройку лучших замкнул ещё один норвежец Эвен Нортуг (+1,44 секунды). Россиянин Сергей Волков занял 44-е место с результатом 2.43,12 и не смог квалифицироваться в четвертьфинал, так как в раунды на выбывание в спринтерских гонках попадают лыжники из топ-30 пролога.

У женщин победительницей квалификации спринта классикой в Бейтостолене стала норвежка Хелене Хауген.