Алвар Мюльбак выиграл гонку с раздельным стартом на 10 км классикой в Бруксвалларне

Шведский лыжник Алвар Мюльбак стал победителем предсезонной гонки с раздельным стартом классическим стилем в Бруксвалларне. Он преодолел дистанцию в 10 км за 25 минут 25,10 секунды.

Весь пьедестал заняли спортсмены из Швеции. Серебряную медаль завоевал Трульс Гиссельман с отставанием от лидера на 14,60 секунды. Тройку лидеров замкнул Вильям Порома – его отставание составило 36,80 секунды.

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1. Алвар Мюльбак (Швеция) — 25.25,10.

2. Трульс Гиссельман (Швеция) — отставание 14,60 секунды.

3. Вильям Поромаа (Швеция) +36,80.

4. Лео Йоханссон (Швеция) +37,20.

5. Калле Хальфварссон (Швеция) +45,90.

6. Йохан Экберг (Швеция) +46,50.