Российский лыжник Сергей Волков высказался о показанном им результате в прологе спринта классическим стилем на предсезонном турнире в Бейтостолене. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,12 секунды и занял 44-е место. Волков не смог квалифицироваться в четвертьфинал, так как в раунды на выбывание в спринтерских гонках попадают лыжники из топ-30 пролога.

«Не всё сегодня получилось, но в целом – неплохо для начала сезона. 44-е место – хорошо это или плохо? Наверное, нормально для такой высокой конкуренции. Учитывая, что много факторов…

В целом гонка нормально прошла. Сейчас состояние не очень хорошее, со мной такое бывает в начале сезона. Думаю, надо немного его подкорректировать – и можно будет бегать. Обычно с прологом у меня самые большие сложности, потом в забегах получше идёт. Но в целом – клёво. Погода хорошая, настроение хорошее, завтра коньковая гонка, попробую себя там. А дальше – посмотрим», – сказал Волков в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.