Норвежская лыжница Хедда Амундсен стала победительницей женского спринта классическим стилем на предсезонном старте в Бейтостолене. Она преодолела дистанцию за 2 минуты 53,33 секунды.

В финальном забеге участвовали только спортсменки из Норвегии. Серебряную медаль завоевала Хелене Хауген, она отстала от победительницы на 0,45 секунды. Тройку лучших замкнула Милла Андреассен – её отставание составило 0,94 секунды.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бейтостолене. Женщины, спринт классическим стилем. Финал

1. Хедда Амундсен — 2.53,33.

2. Хелене Хауген — отставание 0,45 секунды.

3. Милла Андреассен +0,94.

4. Маргрет Дюрховд +1,79.

5. Ингрид Обрекк +3,66.

6. Тириль Венг +2.58,30.