Оскар Вике — лучший по итогам спринта классикой в Бейтостолене

Норвежский лыжник Оскар Вике стал победителем мужского спринта классическим стилем на предсезонной гонке в Бейтостолене. Он показал время 2 минуты 30,99 секунды.

В финале спринта приняли участие только норвежские спортсмены. Серебряную медаль завоевал Кристиан Коллеруд с отставанием от лидера на 0,47 секунды. Тройку призёров замкнул Матс Енссен.

Лыжные гонки. Предсезонный турнир в Бейтостолене. Мужчины, спринт классическим стилем. Финал

1. Оскар Опстад Вике — 2.30,99.

2. Кристиан Коллеруд — отставание 0,47 секунды.

3. Матс Енссен +1,85.

4. Арон Окре Рюсстад +2,31.

5. Филип Скари +3,20.

6. Ларс Микаэль Бьёртнес +5,43.