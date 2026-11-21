Бородавко ответил на вопрос об участии российских лыжников в этапе КМ в Финляндии

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко категорично ответил на вопрос об участии российских лыжников в этапе Кубка мира в Руке.

«В Финляндии приняли решение не выдавать визы российским спортсменам и не допускать их в страну вне зависимости от того, какие у них визы – шенгенские или другие. Поэтому вопрос участия в первом этапе Кубка мира для спортсменов, которые находятся в России, закрыт. Наша команда не поехала на первый этап Кубка мира», – приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

На данный момент подлинно неизвестно, смогут ли выступить в Руке лыжники из России. На этапе в Финляндии из спортсменов, в частности, планировалось участие Савелия Коростелёва, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой.